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El Carrizal
OPERATIVO DE RESCATE

Volcó un bote en El Carrizal: tres personas debieron ser rescatadas

El hecho ocurrió durante horas de la tarde a la altura del camping Si.Tra.Vi. Las víctimas presentaban principio de hipotermia.

Tres personas fueron rescatadas en el dique El Carrizal luego de que la embarcación en la que la embarcación en la que navegaban volcara. El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves.

De acuerdo al reporte policial, el accidente tuvo lugar pasadas las 17 horas a la altura del camping Si.Tra.Vi. En ese momento, un llamado al cuartel de Bomberos de la zona alertó sobre el vuelco de un bote en el espejo de agua.

Ante esa situación, personal policial acudió hasta el lugar, donde los efectivos observaron la embarcación dada vuelta en el interior del dique. Este panorama hizo que de inmediato se inicie el operativo de rescate.

Tras la intervención de los uniformados fueron retiradas del agua tres personas, de 79, 63 y 60 años, según indica la información oficial. Minutos después, fueron trasladadas hasta la orilla del dique, donde eran aguardadas por familiares.

Cabe destacar que las víctimas se encontraban en buen estado de salud, aunque presentaban un principio de hipotermia producto del tiempo que permanecieron en el agua.

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