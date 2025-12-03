Search
Volcó en San Carlos, estuvo internado varios días y falleció en el hospital

Esta persona no logró aguantar las heridas de gravedad que sufrió por la violencia del accidente que tuvo en noviembre

El pasado viernes 21 de noviembre, un fuerte accidente tuvo lugar en la zona del Arroyo Hondo en el departamento de San Carlos. Hecho donde dos personas salieron heridas, por lo que fueron atendidas en el hospital Scaravelli.

Allí, la persona que viajaba como acompañante fue diagnosticada con traumatismos moderados y una fractura en su brazo derecho. Mientras que el conductor sufrió un traumatismo grave y una fractura de clavícula, quedando en terapia intensiva.

Lamentablemente, casi dos semanas después, esta persona falleció tras haber permanecer internada desde el 21 de noviembre. Todo tras haberse accidentado mientras viajaban tirando una casilla rodante en dirección al sur por la Ruta 40, cuando volcaron.

lamentable

