Volcó en Ruta 40, dio alcoholemia positiva y terminó hospitalizado en San Carlos

Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo dejó como saldo a un joven conductor hospitalizado con politraumatismos tras volcar su vehículo en Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos (cercanías del autódromo de San Carlos).

El hecho se conoció cerca de las 3.59, cuando desde el hospital Tagarelli informaron el ingreso del hombre de 29 años, quien fue asistido por el personal médico y quedó en observación (tras ser diagnosticado con múltiples lesiones producto del accidente).

Según su propio relato, el conductor circulaba en un Chevrolet Vectra cuando un perro se le cruzó en la ruta, provocando que perdiera el control del auto y terminara volcando al costado del camino (situación que habría desencadenado el siniestro).

Sin embargo, al realizarle el dosaje de alcohol en sangre, el resultado fue positivo con 1.26 gramos por litro, un valor que supera ampliamente el límite permitido (lo que agrava su responsabilidad en el hecho).

Por disposición de la fiscalía interviniente, se iniciaron actuaciones por lesiones culposas y se dio intervención a Policía Científica, además de notificarse al conductor por infracciones a la normativa vigente (en el marco de las leyes provinciales de tránsito).