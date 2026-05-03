Viviendas para docentes en Mendoza: cuánto tenés que ganar y ahorrar para acceder al plan

El anuncio de un nuevo plan de viviendas para docentes en Mendoza ya tiene condiciones concretas. La propuesta, presentada por el gobernador Alfredo Cornejo, contempla la construcción de 250 casas a través de un esquema que combina crédito bancario y desarrollo privado, con una convocatoria que se abrirá en mayo. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia a trabajadores de la educación con estabilidad laboral y capacidad de pago.

El esquema establece que el 80% del valor de la vivienda será financiado mediante crédito (posiblemente con intervención del Banco Nación), mientras que el 20% restante deberá ser aportado como ahorro previo (que podrá financiarse en cuotas en 12 o 24 meses). Esto implica que los aspirantes deberán reunir entre 20 y 25 millones de pesos, dependiendo del costo final (estimado entre 100 y 120 millones por unidad de aproximadamente 60 m²).

Entre los requisitos, se exige que el grupo familiar alcance ingresos cercanos a cinco salarios mínimos (hoy alrededor de 1,4 millones de pesos) y se priorizará a docentes titulares (por la estabilidad que exige el acceso al crédito). La inscripción se realizará a través del IPV a partir de junio, donde los interesados deberán elegir el proyecto habitacional según su ubicación (con opciones previstas en Guaymallén, Ciudad y San Rafael, entre otros puntos).

En paralelo, el Gobierno avanza con otro programa que permitirá construir hasta 350 viviendas con fondos del resarcimiento (unos 10 millones de dólares). En este caso, no estará limitado a docentes y el Estado financiará hasta el 40% del valor de cada unidad, mientras que el resto quedará en manos de desarrolladores privados (quienes definirán las condiciones de financiamiento bajo supervisión estatal para evitar abusos).

Ambas iniciativas comparten una lógica central: el protagonismo del sector privado en la construcción y financiamiento (con un Estado que regula y facilita el acceso). En un contexto donde el déficit habitacional crece, el Gobierno apuesta a este modelo mixto como alternativa para ampliar la oferta de viviendas y responder a una demanda que, en el caso docente, supera ampliamente las 5.000 personas sin casa propia.