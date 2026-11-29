La falta de empleo, las dificultades para pagar un alquiler y el costo de los medicamentos forman parte de las situaciones que, según describió el intendente Emir Andraos, llegan cada vez con mayor frecuencia a la Municipalidad de Tunuyán. Durante su participación en el 65° aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo (CCIAT), el jefe comunal puso el foco en las consecuencias sociales de la situación económica y repasó algunas de las respuestas que lleva adelante su gestión.

Uno de los anuncios más concretos estuvo relacionado con la política habitacional. Durante diciembre, el municipio prevé entregar otras 40 viviendas, que se sumarán a las 110 adjudicadas hasta el momento. Con esa nueva entrega, la administración de Andraos alcanzaría las 150 casas, aunque todavía quedarían otras 150 familias a la espera de una solución.

El intendente también hizo referencia al esfuerzo que debió realizar la comuna para completar proyectos que habían quedado paralizados y que originalmente correspondían al ámbito nacional. En ese listado incluyó la construcción de 300 viviendas, dos jardines maternales y tres obras de pavimentación.

Los pedidos de ayuda que llegan al municipio

Más allá de los números de obra pública, Andraos describió un escenario social atravesado por las dificultades económicas de los hogares. Entre las situaciones que mencionó aparecen vecinos que se acercan en busca de trabajo, familias que no logran cubrir los gastos de alquiler y transporte, jubilados que necesitan ayuda para acceder a medicamentos y personas con discapacidad que requieren acompañamiento.

El jefe comunal sostuvo que estas demandas obligan a los gobiernos locales a intervenir en cuestiones que exceden sus responsabilidades habituales, en un contexto de menores recursos disponibles.

Pese a las restricciones presupuestarias, defendió la continuidad de los programas municipales vinculados con educación, deporte, cultura y formación en oficios. Según planteó, estas herramientas son necesarias para ampliar las oportunidades de los vecinos y evitar que la situación económica limite el acceso a actividades y espacios de formación.

El llamado a los empresarios para generar empleo

En el cierre de su exposición, Andraos convocó al sector privado a profundizar el trabajo conjunto con el Estado para impulsar inversiones y generar nuevas fuentes laborales.

El intendente planteó que el desarrollo de Tunuyán y del Valle de Uco requiere una mayor articulación entre municipios, empresarios e instituciones, con condiciones que permitan a las firmas instalarse, crecer y generar puestos de trabajo.

“Quiero un trabajo más mancomunado donde el empresariado se sienta seguro, se sienta acompañado, que tenga garantías de invertir”, expresó.

Finalmente, dejó una definición que sintetizó su planteo sobre el futuro de la región: “La salida es solamente colectiva”.