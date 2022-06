Germán Cassina fue encontrado días atrás sin vida y un ADN confirmó su identidad, tiempo antes había vivido en Tupungato.

La novedad tomó fuerza a nivel nacional ya que el joven era oriundo de Santa Fe y su familia había extendido la búsqueda. Luego de encontrado los restos, los estudios determinaron que se trataba del joven de 38 años.

El joven había vivido un tiempo en Valle de Uco y posteriormente se radicó en la zona de Ciudad de Mendoza. Desde su desaparición se lo buscó desde meses atrás hasta que hace unos días los restos fueron hallados en la montaña de Luján de Cuyo.

Los restos fueron encontrados por una turista de Buenos Aires que se encontraba paseando por la zona del hallazgo, el mismo estaba junto a sus pertenencias y su documento de identidad incluido. Pese a ello la familia guardaba la esperanza que no fuera él pero los indicios eran determinantes.

Por el estado de los restos, German llevaba un tiempo prolongado allí.

En declaraciones a medio provinciales, Mirta, la mamá de Germán, expresó que posiblemente el deceso se habría producido por una aparente caída de una altura cercana a los 50 metros. Hipótesis que la familia aclarará en poco tiempo.

«No negar la tristeza cuando viene a visitarme, no contener las lágrimas cuando se desbordan de mis ojos. Reconocer que también tengo miedo, que a veces quisiera escapar de mí y de mis pensamientos, salir corriendo de mis límites, que a veces no me entiendo, ni entiendo nada en este mundo loco, que no tengo siempre respuesta ni quiero tenerla, que no siempre puedo con todo, que sueño más de lo que duermo, que en ocasiones me abraza la melancolía y no me sale la risa, y no me escondo, no lo ignoro, porque así puedo escuchar a mi alma cada vez que te pide un abrazo», expresó la madre en redes antes de encontrarlo.

Leé también: Vista Flores: detuvieron a un hombre por abusar de una menor de 12 años