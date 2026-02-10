Vitivinicultura: Alfredo Cornejo anunció que Mendoza será sede de un prestigioso evento internacional

En el marco de su gira por Francia, donde participó de la feria internacional Wine Paris, el gobernador Alfredo Cornejo acordó con Vinexposium que Mendoza sea sede de Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter, una edición especial del prestigioso evento internacional dedicada exclusivamente al vino a granel. La firma del acuerdo se realizó en el CEO Office de Vinexposium, con la participación del mandatario mendocino, el CEO de la organización, Rodolphe Lameyse, y la presidenta de ProMendoza, Patricia Giménez.

Según adelantaron fuentes oficiales, la actividad se desarrollará entre el 8 y el 10 de junio y tendrá como objetivo principal fortalecer las exportaciones en un contexto de sobrestock que impacta en los precios del sector.

Cabe destacar que el evento convocará a 25 compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes, quienes mantendrán rondas de negocios con 50 bodegas argentinas dedicadas a la elaboración de vino a granel.

Sobre el acuerdo, Cornejo destacó la relevancia estratégica de la iniciativa al señalar que “hoy estamos necesitados de vender el vino a granel para evitar el sobre stock, que baja nuestros precios”. En ese sentido, remarcó que la llegada de compradores internacionales a la provincia representa “una gran oportunidad para convertir stock en ventas, sostener precios y cuidar la rentabilidad del sector”.

El Gobernador también subrayó que se trata de una edición inédita del evento, ya que por primera vez Vinexpo Explorer estará focalizado exclusivamente en el segmento del vino a granel. “Van a concurrir muchos compradores del resto del mundo a Mendoza. El objetivo es reunir a empresas y bodegas que tengan la posibilidad de mostrar su oferta y concretar negocios”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de ProMendoza, Patricia Giménez, señaló que la realización de Vinexpo Explorer 2026 en la provincia será “una herramienta más para mejorar el sobre stock existente hoy en las bodegas”. Además, recordó que en 2025 Mendoza ya fue sede del evento, en una edición dedicada a vinos fraccionados que permitió posicionar a la provincia como referente internacional y generar vínculos comerciales estratégicos.

La edición 2026 incluirá un programa con seminarios técnicos, degustaciones profesionales, reuniones B2B y visitas a bodegas. Las bodegas argentinas interesadas en participar deberán contar con una estrategia consolidada de exportación de vino a granel. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de ProMendoza, con cupos limitados y fecha límite establecida para el 30 de abril de 2026.

¿Quiénes pueden participar?

Bodegas argentinas con una estrategia consolidada de exportación de vino a granel.

Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2026

Cupos limitados. La preinscripción no garantiza la participación.

Costos de participación

Empresas pequeñas y medianas: USD 4.500

Empresas grandes: USD 5.500

Los interesados en participar deberán inscribirse de manera online a través de los canales oficiales.