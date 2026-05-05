Visión a futuro: minería y energía en el centro de un conversatorio

La Bolsa de Comercio de Mendoza fue sede de un encuentro clave para debatir el futuro de la provincia, en el marco de la construcción de un plan estratégico que busca posicionar a Mendoza en el escenario global hacia 2050. La actividad, titulada “Una mirada prospectiva sobre el mundo y el futuro de la provincia al 2050”, reunió a referentes políticos, empresariales y académicos en el Salón de Ruedas de la entidad.

El conversatorio, organizado junto a FARO Andes, puso el foco en los desafíos y oportunidades que enfrenta Mendoza en áreas centrales como minería, energía, agroindustria, economía del conocimiento y promoción comercial. La iniciativa se enmarca en el Pacto ConCiencia Mendoza 2050, que propone la internacionalización como eje del desarrollo provincial.

Ante un auditorio concurrido, participaron como oradores la vicegobernadora Hebe Casado, el exsenador chileno Francisco Chahuán y el exembajador argentino José Octavio Bordón. A ellos se sumó de manera virtual el empresario Martín Varsavsky, quien aportó su mirada sobre los cambios tecnológicos y el reordenamiento geopolítico global.

Durante la apertura, el director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo, destacó la importancia de generar estos espacios de reflexión estratégica. “Hoy debatimos los desafíos y oportunidades que definirán nuestro crecimiento como mendocinos”, afirmó, y remarcó el rol de la institución como articuladora entre los distintos sectores.

A lo largo de la jornada, los expositores coincidieron en la necesidad de fortalecer la integración regional a través de la minería y los corredores logísticos, así como de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares de una nueva matriz productiva. También se analizaron sectores con alto potencial exportador, como la energía y la economía del conocimiento, además de las oportunidades vinculadas a las inversiones agropecuarias.

Otro de los ejes centrales fue la promoción comercial y las herramientas necesarias para ampliar la presencia de Mendoza en los mercados internacionales, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y transformaciones económicas.

El encuentro concluyó con un llamado a sostener estos ámbitos de articulación público-privada, con la premisa de que la planificación a largo plazo será clave para consolidar una provincia competitiva y sustentable. En ese sentido, los participantes coincidieron en que transformar el potencial productivo en oportunidades concretas dependerá de una estrategia coordinada y sostenida en el tiempo.