No todos pudieron entrar

Virginia Gallardo logró su banca: ¿y los otros famosos?

El triunfo de La Libertad Avanza en todo el país determinó el rumbo de las personalidades famosas que buscaban una banca.

Virginia Gallardo fue elegida diputada nacional en las elecciones legislativas de 2025, representando a La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes. La modelo y actriz consiguió la obtención de una banca en el Congreso.

La lista de LLA liderada por la actriz y modelo alcanzó el 32,68% de los votos en la provincia, lo que representa un total de 178.292 votos.

Junto a Gallardo, otras figuras públicas ajenas al mundo de la política también obtendrán una banca por La Libertad Avanza, como Karen Reichardt y Sergio “Tronco” Figliuolo. El extenista Diego Hartfield también ingresará al Congreso por la provincia de Misiones.

No obstante, varios famosos quedaron fuera del Congreso en esta jornada:

  • El abogado Fernando Burlando, quien se presentó por “Propuesta Federal para el Cambio” en la provincia de Buenos Aires, no logró su banca a pesar de obtener 236 mil votos (un 2,79% del total).
  • El exfutbolista Claudio Omar “El Turco” García, que encabezó la lista de “Integrar” como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, solo cosechó 7.712 votos (un 0,48%) y no alcanzó a entrar.
  • El exárbitro y exintegrante del Congreso por el Pro, Héctor “La Coneja” Baldassi, se presentó por la lista “Ciudadanos” en Córdoba, sumando 10.434 votos (un 0,54%) y tampoco logró el ingreso.

