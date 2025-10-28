Virginia Gallardo logró su banca: ¿y los otros famosos?

Virginia Gallardo fue elegida diputada nacional en las elecciones legislativas de 2025, representando a La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes. La modelo y actriz consiguió la obtención de una banca en el Congreso.

La lista de LLA liderada por la actriz y modelo alcanzó el 32,68% de los votos en la provincia, lo que representa un total de 178.292 votos.

Junto a Gallardo, otras figuras públicas ajenas al mundo de la política también obtendrán una banca por La Libertad Avanza, como Karen Reichardt y Sergio “Tronco” Figliuolo. El extenista Diego Hartfield también ingresará al Congreso por la provincia de Misiones.

No obstante, varios famosos quedaron fuera del Congreso en esta jornada: