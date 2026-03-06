Violento ataque en el Metrotranvía de Mendoza: un padre y su hijo fueron apuñalados en una parada

Un episodio de extrema violencia generó conmoción entre los usuarios del Metrotranvía de Mendoza. Un hombre de 45 años y su hijo de 17 fueron atacados con armas blancas por un grupo de cuatro jóvenes mientras aguardaban el transporte en una parada del departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió cerca de las 20, en la intersección de Burgos y Álvarez. De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, los agresores se acercaron a las víctimas y las atacaron sin mediar palabra, provocándoles diversas heridas con cuchillos.

A pesar de la violencia del episodio, los atacantes escaparon sin sustraer pertenencias, un dato que profundizó la preocupación entre los vecinos y pasajeros que frecuentan la zona. El padre sufrió cortes en la espalda y en uno de sus brazos, mientras que el adolescente resultó herido en el hombro.

Tras el llamado al 911, efectivos de la Unidad Ciclista de Acción Rápida (UCAR) desplegaron un operativo en las inmediaciones. Minutos después lograron interceptar a los presuntos agresores en la esquina de Burgos y Sarmiento, a pocas cuadras del lugar del ataque.

Entre los detenidos se encuentran dos jóvenes de 18 años —oriundos de Maipú y Las Heras— y dos menores de 16 y 17 años. Según fuentes policiales, al momento de la aprehensión los sospechosos tenían manchas de sangre en la ropa, un elemento que será clave en la investigación.

Las víctimas recibieron las primeras atenciones médicas en el lugar por parte de profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado y luego fueron trasladadas al Hospital Lagomaggiore. Ambos permanecen fuera de peligro, aunque el hecho generó fuerte preocupación entre vecinos del departamento.

La investigación ahora avanza con el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, que habrían captado toda la secuencia del ataque. Las imágenes ya fueron incorporadas a la causa judicial y serán determinantes para establecer las responsabilidades penales de los detenidos, que quedaron a disposición de la Policía de Mendoza y de la Justicia.