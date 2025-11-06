Search
lamentable

Violento asalto en Tupungato: esperaba el colectivo y le robaron miles de pesos en efectivo

Por ahora no hay detenidos por este hecho, pero se está investigando para intentar dar con los responsables

En la madrugada de este jueves, pasadas las 2:30, una mujer de 47 años fue víctima de un violento hecho de inseguridad mientras estaba esperando el colectivo en el barrio Arco Iris de San José, dentro del departamento de Tupungato.

Por lo que informaron, esta mujer de nombre M. estaba esperando el transporte en un peligroso barrio del departamento, cuando dos sujetos desconocidos la abordaron con violencia y le robaron la cartera que llevaba consigo.

Bolso en el que habían 400 mil pesos argentinos, 20 mil pesos bolivianos y documentación personal. Elementos que se están rastreando bajo las órdenes del ayudante fiscal.

ETIQUETAS:

roboTupungatoAsalto

lamentable

