Violentaron las entradas y robaron en un comercio de Tunuyán

Por el momento las autoridades están investigando la zona, pero no se ha encontrado a los responsables del delito

En la mañana de este martes, las autoridades de seguridad fueron alertadas por un importante robo en un comercio del departamento de Tunuyán.

Según informaron, durante la madrugada del martes, autores desconocidos violentaron las rejas del local ubicado en calle Airon Moses e ingresaron al establecimiento.

Dentro del negocio, los delincuentes lograron robar dos vasos parlantes, una pierna de res y dinero en efectivo que sumaba cerca de 200 mil pesos en efectivo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 65 y el fiscal de la región ordenó que la Policía Científica interviniera el espacio para buscar pruebas.

