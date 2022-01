Por las demoras y largas filas para hisoparse, recientemente se registraron hechos de violencia en varios puntos de Mendoza.

Hace poco te contábamos la larga espera que muchas personas tuvieron para realizarse el hisopado durante el fin de semana del viernes, sábado y domingo cuando el 2022 arrancó. Solo en Valle de Uco, personas debieron esperar desde las 19 horas hasta la una de la mañana para hacerse el examen correspondiente. Desde el Gobierno provincial se pidió que cesen las agresiones hacia trabajadoras y trabajadores del sector ya que este no fue el único episodio.

“Si no estás capacitada para estar 24 horas haciendo testeos, no vengas” le dijo –de muy mala manera- un hombre a una médica que se encontraba trabajando en el centro Covid que funciona en Tunuyán durante los tres días en que la Coordinación regional se dispuso a realizar testeos masivos y continuados durante esas jornadas en los que los casos subieron a 262 confirmados. (Ver video aquí)

En el video se escucha que la profesional le responde argumentando que trabaja bajo gran presión por el aumento de tests, vacunaciones, nuevos casos confirmados y que, además, atienden a otros pacientes: “Estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender”, dice en el video la mujer.

La noticia salió a la luz de las nacionales ya que, además del caso Tunuyán, otros dos casos similares de agresión al personal médico; se dieron Maipú, Capital y Godoy Cruz hasta con intervención policial. Ante esto las autoridades de Salud provinciales salieron a pedir “que se terminen los hechos de violencia” contra estas personas que se encuentran trabajando en medio de un aumento exponencial de casos.

Esto; llevado a un contexto de: aumento de casos, demanda del testeo y ansiedad infundada en la población; generó que algunas personas explotaran en enojo contra personal de salud que se encuentra prestando servicios específicos para seguir diagnosticando rápidamente posibles casos, seguir vacunando a más personas y así disminuir los casos.

Diario NDI también publicó: Pase sanitario: Tunuyán lo pedirá en Tonada y busca adhesión de privados