Violencia en San Carlos: discutió con su pareja, asegura que la golpeó y lo acuchilló

Una discusión entre una pareja terminó con un hombre de 41 años gravemente herido en San Carlos. El episodio ocurrió durante la noche del viernes en una vivienda de calle Fray Francisco Inalicán. Debido al alcance de las lesiones, la víctima debió ser hospitalizada.

Según el reporte policial, la mujer involucrada, de 25 años, aseguró que ambos mantuvieron una discusión durante la cual el hombre la habría golpeado. De acuerdo con esa versión, ella se habría defendido utilizando un arma blanca.

De acuerdo a la declaración, la mujer manifestó haber sufrido un golpe en la zona del cuello y la cervical. Además, señaló que desde hace tiempo sería víctima de situaciones de violencia de género.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, el hombre ya se había presentado en la Comisaría 18.ª de San Carlos con una herida en la zona torácica. Cabe resaltar que la Policía intervino luego de un llamado al 911 que alertó sobre el episodio de violencia ocurrido entre la pareja.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

El hombre fue trasladado al Hospital Scaravelli

La víctima fue trasladada inicialmente en un automóvil Renault 19 hasta el hospital Tagarelli, donde ingresó consciente y recibió asistencia médica.

Debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivado al hospital Scaravelli. Allí, el médico que lo atendió diagnosticó una herida cortante aparentemente con compromiso del peritoneo.