Violencia de género, abuso y alcohol: el Gobierno cesanteó a dos médicos

En las últimas horas, el Gobierno de Mendoza publicó el Boletín Oficial, donde se confirmó la cesantía a dos médicos por irregularidades en el desempeño de sus tareas. Uno cayó por trabajar en estado de ebriedad y abusar sexualmente de una enfermera, mientras que el segundo porque fue acusado por violencia de género en el trabajo.

Hospital de Malargüe

Alcohol y abuso

El primer caso, se relaciona con un médico que trabajaba en el Hospital Malargüe, a quien se le inicio un sumario administrativo y se lo suspendió tras haber llegado a trabajar alcoholizado y recibir una denuncia de abuso sexual.

Según reza el Decreto 103/25, en el que se dispuso la cesantía, el médico debía ingresar a su puesto a las 8 AM y llegó pasadas las 10:30 en un evidente estado de ebriedad; por el cual no podía realizar ninguna de sus tareas profesionales.

A esta falta de profesionalismo, se le sumó que tuvo conductas inapropiadas para continuar con su trabajo, tratándose de un problema con una enfermera. Esta fue la que los acusó de abuso sexual simple y terminó siendo condenado, aunque apeló a la Suprema Corte.

Las autoridades provinciales llegaron a la conclusión de que “el profesional infringió las normas que rigen el accionar de los profesionales médicos en el ejercicio de sus funciones y propias de cada servicio”, lo que llevó directo a la cesantía.

Hospital Central

Violencia de género

En el otro lado, se ordenó la cesantía de un médico que trabajaba en el Hospital Central. Allí, una trabajadora denunció una serie de situaciones vividas en la labor con este mismo médico. Hubo “reiterados comportamientos de acoso psicológico, incluyendo maltrato recurrente y sostenido en el tiempo, tales como humillaciones, descalificaciones, insultos y degradaciones”, declaró.

A su vez, la denuncia también marcaba un comportamiento de omisión por parte del doctor, quien reiteradas veces manifestaba un abuso de poder. Actitudes que la denunciante aseguró le generaron un desgaste mental y físico.

Ante esto, las autoridades le iniciaron un sumario administrativo al profesional y en la investigación lograron constatar “malos tratos, comprendidos en gritos, humillaciones, insultos y menoscabo a la labor profesional de la denunciante”. Además de que sumaron que estos hechos “fueron realizados en más de una oportunidad y reiterados en el transcurso del tiempo”.

“A tenor de las pruebas incorporadas a la causa, existen indicios graves, precisos y concordantes de que el trato dispensado a la denunciante presenta diferencias respecto del resto de los profesionales, independientemente del rango jerárquico que los mismos detenten; que el temperamento del profesional es calificado como ‘fuerte’, ‘pasional’, ‘exigente’, ‘serio’ por los testigos, algunos de los cuales agregan que dichas características son conocidas y aceptadas en el ámbito de desempeño del galeno”, dice el Decreto publicado por el Gobierno.

Aunque finalmente se revolvió cesantear a este médico, ya que salud ocupacional confirmó que la víctima “se encontraba en alto grado de angustia y ansiedad por las situaciones que relata haber vivido ante la conducta del sumariado, solicitando que se active el Protocolo de Violencia de Género”.