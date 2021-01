Los tres acusados de violación en manada en Tunuyán, se encuentran en libertad y se esperan novedades a corto plazo.

La causa que se inició el pasado 18 de agosto con la denuncia de violación en manada a una joven de 28 años, está cerca de tener avances. Si bien el mes de enero no tiene demasiados «movimientos» judiciales, la abogada de la víctima dio detalles de los avances en la investigación.

Los acusados, por su parte, debieron cambiar de domicilio luego de recibir el beneficio de libertad condicional. El investigador de la causa, el fiscal Facundo Garnica desistió en la idea de la prisión preventiva; entiende que no hay pruebas que sostengan la detención de los sujetos. Es más, las evidencias indicarían que los sospechosos estuvieron en una finca trabajando, al momento del abuso sexual. En este sentido, expresó que se realizaron cotejos de ADN en los rastros hallados en la campera de la víctima, se cotejaron entre los imputados y dieron negativo.

Próximos avances en la causa

La causa sigue avanzando, y aguardamos nuevos estudios de ADN», contó la abogada Julieta Lavarello, que representa a la víctima y lleva adelante otras causas similares. Además, refirió que el incidente generó una importante repercusión social en la zona.

«Esta experiencia -subrayó- hizo que se fortalezcan mucho las redes de protección a las víctimas de violencia de género en toda esa parte de Mendoza».

Según la letrada, lo ocurrido despertó conciencia en muchas mujeres, que cuando sufren algún tipo de agresión ya no la naturalizan. Saben que no están solas y se acercan a organizaciones feministas. «Yo misma he recibido muchas consultas de diversas situaciones, es decir que se está visibilizando esta necesidad de ayudarnos entre nosotras», sintetizó Lavarello.