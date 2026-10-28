Search
Instagram Facebook Twitter
vino la consulta
CIUDAD DE MENDOZA

Vino, música y una vista única: llega una nueva edición de Vino al Atardecer

Una propuesta para disfrutar de etiquetas mendocinas y del paisaje urbano desde uno de los puntos panorámicos más destacados de la capital.

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos y turistas a disfrutar de una nueva edición de “Vino al Atardecer”, una experiencia que combina vinos locales, música y una de las vistas más atractivas de la capital. El encuentro se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la declaración de Mendoza como Capital Internacional del Vino.

La actividad tendrá lugar el viernes 30 de octubre, a partir de las 19, en la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. Desde allí, los participantes podrán contemplar una vista panorámica de 360 grados de la Ciudad y sus alrededores, con la cordillera como escenario del atardecer.

La propuesta está pensada para acercar al público a la cultura vitivinícola mendocina en un ambiente distendido. Durante la jornada, se podrán degustar distintas etiquetas, conocer sus características y descubrir más sobre los vinos de la provincia, acompañados por música.

El encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas y será una oportunidad para compartir una experiencia diferente, disfrutar del paisaje y celebrar la identidad vitivinícola de Mendoza.

La actividad es con costo y cuenta con cupos limitados. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma EntradaWeb.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaTerraza Jardín MiradorVino al atardecer

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

Vino, música y una vista única: llega una nueva edición de Vino al Atardecer

Por: Violeta Díaz Costa

emergencia meteorológica

Ante los riesgos del Súper Niño, Mendoza lanza una millonaria licitación: cómo buscarán prevenir crecidas

Por: Redacción NDI

Tras la toma de rehenes, Cornejo impulsa sanciones más duras y mayor control en las cárceles

Por: María Orozco

controles

San Carlos: la Policía Rural secuestró armas y detuvo a tres personas

Por: Redacción NDI

Barrio El Rosedal

Robo en Tunuyán: volvió de hacer compras, encontró su casa revuelta y vio escapar al ladrón por los techos

Por: Redacción NDI

pedido de colaboración

Lucas, el niño sancarlino que pide ayuda para volver a escuchar, venderá entradas para la Fiesta de la Tradición

Por: Federico Aloi
Instagram Facebook Twitter