Vino, música y una vista única: llega una nueva edición de Vino al Atardecer

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos y turistas a disfrutar de una nueva edición de “Vino al Atardecer”, una experiencia que combina vinos locales, música y una de las vistas más atractivas de la capital. El encuentro se realizará en el marco de un nuevo aniversario de la declaración de Mendoza como Capital Internacional del Vino.

La actividad tendrá lugar el viernes 30 de octubre, a partir de las 19, en la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. Desde allí, los participantes podrán contemplar una vista panorámica de 360 grados de la Ciudad y sus alrededores, con la cordillera como escenario del atardecer.

La propuesta está pensada para acercar al público a la cultura vitivinícola mendocina en un ambiente distendido. Durante la jornada, se podrán degustar distintas etiquetas, conocer sus características y descubrir más sobre los vinos de la provincia, acompañados por música.

El encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas y será una oportunidad para compartir una experiencia diferente, disfrutar del paisaje y celebrar la identidad vitivinícola de Mendoza.

La actividad es con costo y cuenta con cupos limitados. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma EntradaWeb.