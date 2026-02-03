Search
El vino como protagonista

Vinexpo Explorer Mendoza 2026: Ya están abiertas las inscripciones

En junio, la provincia de Mendoza volverá a ser sede de uno de los encuentros más relevantes del calendario vitivinícola internacional.

Por primera vez en su historia, Vinexpo Explorer desarrollará un capítulo focalizado en este segmento estratégico, ofreciendo una experiencia inmersiva que permitirá a compradores internacionales conocer en profundidad la cultura, la tradición y el potencial productivo del vino argentino a granel.

El evento es organizado por ProMendoza, el Gobierno de Mendoza y Vinexposium, con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Vino a Granel. Participarán 25 compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes, quienes mantendrán encuentros de negocios con 50 bodegas argentinas seleccionadas.

La presidenta de la Unidad ProMendoza, Patricia Giménez, destacó la relevancia del encuentro: “Es un evento internacional clave para potenciar la venta de nuestros vinos al mundo. Desde el Gobierno de Mendoza acompañamos a nuestra industria madre, brindándole la oportunidad de recibir en la provincia a compradores internacionales de primer nivel. Esta vez, en un capítulo especial para vender más vino a granel, ayudamos a nuestras bodegas a afianzar mercados existentes y a llegar a nuevos”.

Y agregó: “Con Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter, Mendoza vuelve a consolidarse como un punto de encuentro estratégico para el comercio internacional del vino y una plataforma clave para el crecimiento del sector vitivinícola argentino. Las bodeags interesadas ya se pueden inscribir en promendoza.com”.

Vinexpo Explorer Mendoza 2026: The Bulk Wine Chapter

¿Qué incluye el programa?

  • Seminario técnico
  • Degustaciones profesionales
  • Silent Tasting
  • Reuniones B2B
  • Visitas a bodegas

¿Qué pueden participar?

Bodegas argentinas que cuenten con una estrategia consolidada de exportación de vino a granel.

Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2026

Cupos limitados. La preinscripción no garantiza la participación.

Costos de participación

  • Empresas pequeñas y medianas: USD 4.500
  • Empresas grandes: USD 5.500

Inscripciones  en https://www.promendoza.com/es/vinexpo-explorer-mendoza-2026/

Un antecedente que marca la diferencia

En 2025, Mendoza fue sede de Vinexpo Explorer dedicado a vinos fraccionados, un encuentro que posicionó a la provincia como referente internacional y generó vínculos estratégicos entre bodegas locales y compradores globales. En 2026, el foco estará puesto en el vino a granel, ampliando las oportunidades comerciales para bodegas de todo el país y consolidando la proyección internacional del sector.

