Vinexpo Explorer Mendoza 2026: Ya están abiertas las inscripciones

Por primera vez en su historia, Vinexpo Explorer desarrollará un capítulo focalizado en este segmento estratégico, ofreciendo una experiencia inmersiva que permitirá a compradores internacionales conocer en profundidad la cultura, la tradición y el potencial productivo del vino argentino a granel.

El evento es organizado por ProMendoza, el Gobierno de Mendoza y Vinexposium, con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Vino a Granel. Participarán 25 compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes, quienes mantendrán encuentros de negocios con 50 bodegas argentinas seleccionadas.

La presidenta de la Unidad ProMendoza, Patricia Giménez, destacó la relevancia del encuentro: “Es un evento internacional clave para potenciar la venta de nuestros vinos al mundo. Desde el Gobierno de Mendoza acompañamos a nuestra industria madre, brindándole la oportunidad de recibir en la provincia a compradores internacionales de primer nivel. Esta vez, en un capítulo especial para vender más vino a granel, ayudamos a nuestras bodegas a afianzar mercados existentes y a llegar a nuevos”.

Y agregó: “Con Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter, Mendoza vuelve a consolidarse como un punto de encuentro estratégico para el comercio internacional del vino y una plataforma clave para el crecimiento del sector vitivinícola argentino. Las bodeags interesadas ya se pueden inscribir en promendoza.com”.

Vinexpo Explorer Mendoza 2026: The Bulk Wine Chapter

¿Qué incluye el programa?

Seminario técnico

Degustaciones profesionales

Silent Tasting

Reuniones B2B

Visitas a bodegas

¿Qué pueden participar?

Bodegas argentinas que cuenten con una estrategia consolidada de exportación de vino a granel.

Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2026

Cupos limitados. La preinscripción no garantiza la participación.

Costos de participación

Empresas pequeñas y medianas: USD 4.500

Empresas grandes: USD 5.500

Inscripciones en https://www.promendoza.com/es/vinexpo-explorer-mendoza-2026/

Un antecedente que marca la diferencia

En 2025, Mendoza fue sede de Vinexpo Explorer dedicado a vinos fraccionados, un encuentro que posicionó a la provincia como referente internacional y generó vínculos estratégicos entre bodegas locales y compradores globales. En 2026, el foco estará puesto en el vino a granel, ampliando las oportunidades comerciales para bodegas de todo el país y consolidando la proyección internacional del sector.