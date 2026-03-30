Vinexpo Explorer abrió la puerta y una bodega ya despachó

Con más de dos décadas de experiencia en comercio exterior, la bodega mendocina Familia Blanco continúa fortaleciendo su presencia en mercados internacionales y ampliando horizontes comerciales. Ubicada en Alto Agrelo, la firma concretó recientemente la venta y envío de un contenedor de vinos al exterior, una operación que se gestó a partir de los vínculos generados durante su participación en Vinexpo Explorer Mendoza, realizada en octubre pasado.

El camino exportador de la bodega se inició entre 2003 y 2006, cuando formó parte del programa Nex de ProMendoza, orientado a la formación de nuevos exportadores. Según recordó su fundadora, Mónica Najurieta, esa experiencia marcó un antes y un después en el desarrollo de la empresa. “Fue clave para entender que no alcanza con hacer buen vino, sino que también es fundamental conocer los mercados”, señaló.

En esa misma línea, la representante comercial de la firma, Marisa Ortiz, destacó el impacto reciente de su participación en Vinexpo Explorer Mendoza. “La experiencia fue muy positiva, con una organización profesional y reuniones de alto nivel. Hoy estamos enviando nuestra primera carga a un club de vinos de Noruega”, explicó.

El portafolio de Familia Blanco incluye las líneas Familia Blanco, Mairena y Jazz Please, además de desarrollos especiales como Latido Andino, un blend de blancas que tuvo una destacada recepción en el evento internacional. A pesar de haber confirmado su participación sobre la fecha, la bodega logró concretar más de 15 reuniones formales y múltiples degustaciones que despertaron el interés de compradores de distintos países.

“Vinexpo nos permitió medirnos con nuestros pares y confirmar que estamos en un muy buen camino”, afirmó Najurieta, quien destacó la recepción obtenida por sus productos.

Actualmente, la empresa exporta el 80% de su producción a mercados como Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Reino Unido, Alemania y Australia. A partir de su participación en Vinexpo Explorer Mendoza, además, logró abrir nuevas oportunidades comerciales, especialmente en el mercado británico, donde sumó un nuevo importador.

La historia de la bodega también refleja el recorrido de un emprendimiento familiar. Najurieta y su esposo, Gabriel Blanco, comenzaron hace cuatro décadas trabajando la tierra y comercializando uva. Años más tarde, decidieron avanzar en la elaboración de vino propio, dando origen a la bodega en 2005. Hoy, el proyecto involucra a sus cinco hijos, cuenta con 65 hectáreas de viñedos y una capacidad de producción de 262.000 litros.

De cara al futuro, Mendoza se prepara para una nueva edición de Vinexpo Explorer, que se realizará del 8 al 10 de junio de 2026. En esta oportunidad, el encuentro estará dedicado exclusivamente al vino a granel, en una edición inédita.