Vinexpo Explorer 2026: últimos cupos y reunión informativa de ProMendoza con bodegas

Con cupos limitados y fecha de cierre de inscripción prevista para el 30 de abril, bodegas mendocinas ultiman definiciones para participar de Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter, que se desarrollará del 8 al 10 de junio en la provincia.

El evento, organizado por Vinexposium junto al Gobierno de Mendoza, ProMendoza y la Cámara Argentina de Vino a Granel, estará enfocado por primera vez exclusivamente en el segmento de vino a granel, con el objetivo de fortalecer la inserción internacional del sector.

En ese marco, el próximo martes 21 a las 12 se realizará una charla informativa virtual destinada a bodegas interesadas en participar. Allí se brindarán detalles sobre el perfil de los compradores invitados, la dinámica del evento y las condiciones de acceso.

Vinexposium, responsable de encuentros de referencia global como Wine Paris y Vinexpo, apuesta en esta edición a consolidar a Mendoza como un nodo estratégico en el comercio internacional de vino a granel. El formato incluirá reuniones de negocios B2B, degustaciones profesionales y actividades orientadas a generar vínculos comerciales concretos.

La iniciativa se apoya en la experiencia de la edición 2025, dedicada a vinos fraccionados, que permitió a bodegas locales avanzar en negociaciones, concretar operaciones y abrir nuevas agendas comerciales con compradores del exterior.

Para 2026, el foco estará puesto en conectar a bodegas argentinas con perfil exportador con compradores internacionales específicos, en un esquema profesional diseñado para potenciar oportunidades comerciales y ampliar mercados.

En un contexto desafiante para la industria vitivinícola, el encuentro se posiciona como una herramienta clave para impulsar la demanda externa y mejorar la competitividad de las bodegas argentinas en el segmento de granel.