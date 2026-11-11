Viñateros mendocinos aseguran que la actividad está al límite y reclaman medidas urgentes

El presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), Eduardo Córdoba, advirtió sobre la delicada situación económica que atraviesa el sector primario y aseguró que algunos productores están cerca de abandonar definitivamente la actividad. “Estamos en el umbral de un proceso terminal de muchos productores”, manifestó, al señalar que la crisis no solo compromete la continuidad de las fincas, sino también los puestos de trabajo y las economías de las localidades que dependen de la vitivinicultura.

Uno de los principales problemas es la diferencia entre los ingresos y los costos de producción. Según detalló Córdoba en diálogo con Mdz, el kilo de uva común se comercializa entre $220 y $230, mientras que producirlo cuesta más de $400, una brecha que se mantiene en un contexto de aumentos en las tarifas eléctricas, agroquímicos e insumos. A esto se suman las dificultades climáticas: las heladas y las lluvias podrían reducir los volúmenes de la próxima cosecha y afectar la calidad de la producción. El dirigente también advirtió sobre las complicaciones que podría generar el fenómeno de El Niño de cara a la vendimia 2027.

Frente a este panorama, la asociación impulsa una serie de medidas para evitar que se profundice la crisis. Entre los reclamos presentados ante la Cámara de Diputados provincial figuran la reducción de impuestos, facilidades para regularizar deudas de servicios y el acceso a créditos con tasas de interés accesibles. También propone establecer contratos de compraventa de uva y una mesa de concertación de precios, con participación del Gobierno provincial y costos de referencia elaborados por el INTA. Córdoba señaló que existen productores que todavía no cobraron la cosecha entregada en febrero, lo que agrava sus problemas financieros y limita su capacidad para afrontar una nueva temporada.

Otro de los planteos apunta a fortalecer la posición de los viñateros frente a las bodegas y coordinar criterios comerciales con productores de San Juan. La intención es establecer valores de referencia y condiciones de negociación más equilibradas. Además, Córdoba cuestionó que el impulso de la minería en Mendoza pueda desplazar a las actividades agrícolas tradicionales y reclamó una política productiva que contemple a todas las economías regionales de la provincia. En ese sentido, la AVM respaldó una iniciativa de la Federación Económica de Mendoza para destinar parte de las regalías mineras, petroleras y de hidrocarburos al desarrollo de actividades productivas permanentes.