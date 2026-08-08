Viñateros advierten que la crisis acelera el abandono de fincas en Mendoza

La Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) manifestó su preocupación por el escenario que atraviesa el sector tras una vendimia 2026 que registró una caída superior al 12% respecto del año anterior. La entidad sostuvo que el incremento de los costos de producción, sumado a los bajos precios que reciben los productores y a los extensos plazos de pago, está generando una situación crítica que afecta especialmente a pequeños y medianos viñateros.

Desde la asociación señalaron que el abandono y la erradicación de fincas se multiplican en distintos puntos de la provincia, ya que muchos productores no logran afrontar los gastos de mantenimiento ni las obligaciones financieras. Advirtieron además que esta realidad está provocando que numerosas familias abandonen la actividad y migren hacia el Gran Mendoza en busca de otras oportunidades laborales, pese a que la vitivinicultura representa cerca del 15% del Producto Bruto Geográfico provincial y genera más de 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

La AVM también expresó su rechazo a posibles cambios en la regulación del sector, como la eliminación del Control de Ingreso de Uva (CIU) y una eventual autorización de la refermentación. Según la entidad, ambas medidas reducirían la transparencia en las operaciones comerciales y dejarían al productor en una posición de mayor vulnerabilidad, además de cuestionar el debilitamiento de organismos técnicos vinculados a la actividad, entre ellos el INV, el INTA y el IDR.

El presidente de la AVM, Eduardo Córdoba, aseguró que los costos para mantener un viñedo continúan aumentando mientras los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos, por lo que pidió herramientas de financiamiento, prórrogas impositivas y mayor previsibilidad para el sector. “No estamos pidiendo subsidios, sino condiciones para seguir trabajando”, afirmó, al insistir en que la continuidad de la vitivinicultura resulta clave para la economía, el turismo y la identidad de Mendoza.