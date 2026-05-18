Villarruel volvió a explotar contra Luis Petri y habló de una “espantosa gestión”

La tensión dentro del oficialismo sumó un nuevo capítulo este fin de semana luego de que Victoria Villarruel utilizara nuevamente sus redes sociales para responder comentarios de usuarios y lanzar fuertes cuestionamientos contra Luis Petri. La vicepresidenta calificó como una “espantosa gestión” el paso del mendocino por el Ministerio de Defensa y apuntó contra distintos problemas vinculados al área.

Entre los reclamos, Villarruel hizo referencia a la situación salarial de las Fuerzas Armadas, el funcionamiento de la obra social militar y otras dificultades que (según sostuvo) afectan directamente al personal del sector. Las respuestas surgieron luego de que varios usuarios le consultaran sobre temas militares, contexto en el que aprovechó para volver a marcar diferencias con dirigentes cercanos al presidente Javier Milei.

Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa.… — Luis Petri (@luispetri) May 17, 2026

La vicepresidenta también retomó con ironía la idea del supuesto “bozal mediático” (una expresión que ya había utilizado anteriormente) y volvió a dejar expuesta la creciente distancia política con sectores importantes del Gobierno nacional. El cruce tomó aún más repercusión porque Petri no fue un funcionario menor dentro del gabinete y continúa siendo una de las figuras políticas de mayor peso dentro de Mendoza.

Sin embargo, el ex ministro respondió indirectamente a través de sus redes sociales al compartir una publicación periodística de Clarín. Allí aseguró que él mismo había denunciado en noviembre de 2025 los hechos investigados por el periodista Federico Teijero y sostuvo que realizó una presentación penal ante la Justicia Federal antes de abandonar el Ministerio de Defensa.

La ofensiva política de Villarruel no quedó solamente enfocada en Petri. En sus respuestas públicas también aparecieron críticas hacia Patricia Bullrich, ampliando así un conflicto interno que desde hace meses dejó de desarrollarse en privado y comenzó a exhibirse abiertamente dentro del oficialismo nacional.