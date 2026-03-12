Villarruel denunció a Petri tras acusarla de “golpista” en redes y el conflicto escaló a la Justicia

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Luis Petri en los tribunales federales de Comodoro Py, en medio de un fuerte cruce político que escaló del plano público a la Justicia.

El expediente judicial (CFP 985/2026) incluye acusaciones por “calumnias e injurias”, “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión”, luego de que el legislador libertario la señalara públicamente como “golpista” por su postura frente a algunas decisiones del Gobierno nacional.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, que está a cargo del juez Sebastián Ramos, magistrado que interviene en distintas causas federales de alto perfil político.

Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx — Luis Petri (@luispetri) March 3, 2026

Además de recurrir a la Justicia, Villarruel cuestionó con dureza la conducta del diputado, al que calificó como una persona “irresponsable” en medio del conflicto político que atraviesa al oficialismo.

En ese contexto, la vicepresidenta también reflotó críticas hacia la gestión de Petri cuando estuvo al frente del Ministerio de Defensa. Recordó el presunto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y cuestionó los bajos salarios que, según sostuvo, percibían los miembros de las fuerzas durante su administración.

El episodio se inscribe dentro de una serie de cruces políticos que vienen tensionando la relación entre dirigentes del oficialismo y que, en este caso, terminó trasladándose al terreno judicial tras una escalada de acusaciones públicas.