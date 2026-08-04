Villarruel autorizó a Anabel Fernández Sagasti a participar de forma virtual en la sesión por la ley de tierras

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorizó este martes a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti a participar de manera remota en la sesión prevista para este jueves, en la que se debatirá el proyecto de reforma de la Ley de Tierras y otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

La decisión quedó plasmada en un decreto firmado por Villarruel, que habilita a la legisladora del bloque Justicialista a intervenir con voz y voto mediante videoconferencia mientras se mantenga la restricción médica que le impide viajar desde Mendoza a Buenos Aires o hasta el inicio de su licencia por maternidad, lo que ocurra primero.

No obstante, la autorización fue otorgada “ad referéndum” del Senado, por lo que deberá ser convalidada por el cuerpo al inicio de la sesión para que Fernández Sagasti pueda ejercer plenamente su participación virtual.

El pedido de la senadora mendocina

Fernández Sagasti había solicitado la posibilidad de participar a distancia al acreditar un embarazo de 32 semanas con indicación médica de evitar traslados de larga distancia. En la presentación sostuvo que la única limitación para cumplir con sus funciones es el viaje hasta la Capital Federal y remarcó que no pretendía adelantar su licencia por maternidad.

Acá está la nota que le presenté a la Presidenta del Senado el jueves 30 de julio. Adjunto los argumentos jurídicos y médicos correspondientes. pic.twitter.com/baznxKcRjS — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026

Además, la senadora advirtió que una eventual negativa hubiera significado una representación incompleta de Mendoza en una votación que se anticipa ajustada y recordó que el mecanismo de participación remota ya fue utilizado anteriormente por la Cámara alta.

Una sesión con votos ajustados

La habilitación cobra especial relevancia porque el oficialismo buscará retomar este jueves el tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras, uno de los proyectos más sensibles de su agenda legislativa, luego de sucesivos intentos fallidos por reunir los votos necesarios. En ese escenario, cada banca adquiere un peso determinante para el resultado de la votación.

El decreto también establece que la participación virtual se realizará preferentemente desde la sede de la Legislatura de Mendoza, aunque contempla la posibilidad de que la senadora se conecte desde otro lugar que garantice las condiciones técnicas necesarias para emitir su voto.