Search
Instagram Facebook Twitter
sifilis
diciembre

VIH y sífilis: la UNCuyo hará testeos rápidos, confidenciales y gratuitos

En el marco del Día Internacional de la Respuesta al VIH, la UNCuyo ofrecerá pruebas rápidas, voluntarias y confidenciales para VIH y sífilis.

La Universidad Nacional de Cuyo anunció que este lunes 1 de diciembre llevará adelante una nueva campaña de prevención sanitaria con testeos gratuitos, rápidos y confidenciales de VIH y sífilis, abiertos tanto a la comunidad universitaria como al público en general. La iniciativa, coordinada por el Área de Integración de Salud, se enmarca en el Día Internacional de la Respuesta al VIH y busca facilitar el acceso a diagnósticos tempranos mediante un operativo ágil y sin turnos previos.

Los interesados podrán acercarse por demanda espontánea, sin necesidad de inscripción, para someterse a análisis que incluyen asesoramiento profesional en todas las etapas del proceso. Los resultados se obtienen en apenas 20 minutos, gracias a una técnica sencilla conocida como dígito punción, que permite extraer una mínima muestra de sangre para su evaluación inmediata.

En caso de obtener un resultado positivo, un profesional de la salud brindará información precisa sobre los pasos a seguir, incluyendo la confirmación diagnóstica y el acompañamiento con infectólogos especializados. La UNCuyo remarca que el proceso es completamente voluntario y que la confidencialidad está garantizada en todo momento.

La campaña contará con dos puestos de testeo.
Puesto 1: de 9 a 13, en el Centro Universitario de Salud Familiar y Comunitario (CUSFyC) de la Facultad de Ciencias Médicas, con ingreso por la puerta ubicada frente al Rectorado Anexo.
Puesto 2: de 11 a 14, en Salud Estudiantil, junto al Comedor Universitario.

ETIQUETAS:

VIHpruebas gratuitasconfidencialidadMendozaUNCuyoetssífilissalud reproductiva

+ Noticias

diciembre

VIH y sífilis: la UNCuyo hará testeos rápidos, confidenciales y gratuitos

Por: Redacción NDI

gendarmería la detuvo

Una inmigrante boliviana trasportaba hacia Mendoza casi 3 kilos de cocaína escondidos dentro de peluches

Por: Redacción NDI

imponente paisaje

El día en que un piloto de Fórmula 1 quedó enamorado de un rincón oculto de Tunuyán

Por: Redacción NDI

listos...ya!

Histórico: Tunuyán llenó los cupos de la Maratón Aniversario luego de tres inscripciones

Por: Redacción NDI

lamentable

Un grupo de mendocinos fue asaltado violentamente mientras iban de tour de compras por Chile

Por: Redacción NDI

Polémica

El fuerte pedido que Facundo Arce le hizo a Tupungato para poder llevar adelante su defensa

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter