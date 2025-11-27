VIH y sífilis: la UNCuyo hará testeos rápidos, confidenciales y gratuitos

La Universidad Nacional de Cuyo anunció que este lunes 1 de diciembre llevará adelante una nueva campaña de prevención sanitaria con testeos gratuitos, rápidos y confidenciales de VIH y sífilis, abiertos tanto a la comunidad universitaria como al público en general. La iniciativa, coordinada por el Área de Integración de Salud, se enmarca en el Día Internacional de la Respuesta al VIH y busca facilitar el acceso a diagnósticos tempranos mediante un operativo ágil y sin turnos previos.

Los interesados podrán acercarse por demanda espontánea, sin necesidad de inscripción, para someterse a análisis que incluyen asesoramiento profesional en todas las etapas del proceso. Los resultados se obtienen en apenas 20 minutos, gracias a una técnica sencilla conocida como dígito punción, que permite extraer una mínima muestra de sangre para su evaluación inmediata.

En caso de obtener un resultado positivo, un profesional de la salud brindará información precisa sobre los pasos a seguir, incluyendo la confirmación diagnóstica y el acompañamiento con infectólogos especializados. La UNCuyo remarca que el proceso es completamente voluntario y que la confidencialidad está garantizada en todo momento.

La campaña contará con dos puestos de testeo.

Puesto 1: de 9 a 13, en el Centro Universitario de Salud Familiar y Comunitario (CUSFyC) de la Facultad de Ciencias Médicas, con ingreso por la puerta ubicada frente al Rectorado Anexo.

Puesto 2: de 11 a 14, en Salud Estudiantil, junto al Comedor Universitario.