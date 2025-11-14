Viernes de Selección: juegan la Sub-17 y La Scaloneta

La mañana de este viernes se teñirá de celeste y blanco. Es que, en horarios atípicos, la Selección argentina sub-17 y la mayor tendrán sendos compromisos, aunque con relevancia dispar.

La sub-17 busca prolongar el sueño mundialista

Por un lado, y en primer turno, la sub-17 dirigida por Diego Placente disputará un duelo clave para sus aspiraciones en el Mundial de la categoría, el cual se está disputando en Qatar: ante México, los chicos argentinos se jugarán el pase a octavos de final.

Luego de dominar la fase de grupos con puño de hierro, donde terminó con puntaje ideal, los chicos de Placente se medirán con los aztecas, que clasificaron in extremis como uno de los mejores terceros debido al fair play.

Quien resulte vencedor entre la Albiceleste y la Tri deberá enfrentar al ganador de la llave entre Portugal y Bélgica. Más adelante en el horizonte aparecen Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.

Argentina va por el pase a octavos de final del Mundial (Foto: Gentileza).

La probable formación que buscará el pase a octavos es: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

El encuentro se disputará a partir de las 11:45 en la Cancha 3 del predio Aspire Zone de Doha, y podrá verse en vivo por DSports y TV Pública.

La Scaloneta y un nuevo amistoso de prueba

Una vez finalizado el partido de la sub-17, será el turno de ver a la Selección mayor. En Angola el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante el seleccionado local.

Con la tranquilidad de haber clasificado al Mundial 2026 de manera holgada, y a la espera de lo que suceda con España para saber si jugarán o no la Finalíssima en Marzo, Scaloni tiene el foco puesto en seguir puliendo detalles en el funcionamiento del equipo y en probar jugadores para terminar de definir la lista de jugadores que buscarán revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

Tras un entrenamiento a puertas abiertas en Elche, donde hubo una concurrencia que superaba los 20.000 espectadores, la Albiceleste partió rumbo al país africano para jugar ante un rival con el que no se medía hace 20 años.

La Scaloneta se entrenó ante una multitud en Elche (Foto: Prensa de AFA).

Tras la confirmación de la presencia de Lionel Messi, Scaloni adelantó que realizará algunas variantes: “En base a cómo se de el partido la idea es que puedan jugar los chicos que menos conocemos. Para eso están estos partidos y porque confiamos, según lo que vimos en los entrenamientos, que son chicos valiosos“.

Con la ausencia del Dibu Martínez, el arco estará custodiado por Gerónimo Rulli, mientras que Juan Foyth será el lateral derecho titular.

En el mediocampo, pelean por un lugar Giovanni Lo Celso y Nico Paz. El ataque parece estar más claro: Thiago Almada jugaría junto a Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Entre los jugadores que esperan sumar minutos y comenzar a ganarse la confianza del cuerpo técnico de cara al Mundial están José Manuel López -elogiado recientemente por el propio Scaloni-, Gianluca Prestianni -de gran Mundial sub 20 y que todavía no debuta con la mayor-, Kevin Mac Allister -que tampoco ha tenido minutos-, Valentín Barco y Joaquín Panichelli -ambos de gran presente en el Racing de Estrasburgo de la liga francesa-.

De este modo, la probable formación para enfrentar a Angola sería: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El encuentro se disputará a partir de las 13 horas, y podrá verse por TyC Sports, DSports y Telefé.