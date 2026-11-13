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Viernes de Selección: a qué hora y dónde ver el partido de Argentina vs. Uruguay

Tras poco más de un mes, la Selección Argentina vuelve a suelo albiceleste para enfrentarse a los dirigidos por Diego Forlán.

Este viernes desde las 20, el Seleccionado argentino recibirá al conjunto de Uruguay en el inicio de lo que será una nueva fecha FIFA tras la última que estuvo a principios de octubre. Este “clásico” se vivirá en el estadio Alberto J. Armando o “La Bombonera”.

La cobertura completa de este encuentro estará en manos de la Agencia de Noticias Argentinas y las transmisiones podrán verse a través de Tyc Sports y Telefe. Canales que harán varias horas de previa sobre este encuentro.

Partido amistoso que llega luego de que se arreglara la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico por cuatro años más, por lo que llegará hasta el Mundial 2030. Una gran noticia que se conoció después de que Lionel Messi se despidiera de la Selección.

Resumen y posibles formaciones

  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: por confirmar
  • Hora: 20.
  • Transmisión: TyC Sports y Telefe

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

Convocados

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