Viento Zonda: suspendieron las clases en el turno tarde en un departamento

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este miércoles 15 de octubre se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

