Defensa Civil

Viento Zonda: se suspenden las clases del turno tarde en tres departamentos

Malargüe, San Rafael y General Alvear no tendrán clases presenciales durante la tarde de este jueves.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este jueves 20 de noviembre se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe, San Rafael y General Alvear.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

viento zondaDGEclasesDefensa Civil

