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Videos: tembló tan fuerte en Chile, que se sintió hasta Brasil

El fuerte movimiento provocó cortes de luz, daños menores y preocupación en varias ciudades chilenas. Los detalles del terremoto.

Un potente sismo de magnitud 6.9 se registró este lunes por la tarde en el norte de Chile y generó importantes complicaciones en distintas localidades de la región. El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de Calama, a una profundidad de 114 kilómetros, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. El movimiento se sintió con intensidad en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Tras el temblor comenzaron a circular videos que mostraban productos caídos en supermercados, daños en gimnasios, derrumbes menores y cortes de energía eléctrica. En Calama, una de las ciudades más afectadas, más de 22 mil hogares quedaron sin suministro eléctrico y alrededor de 3 mil viviendas sufrieron interrupciones en el servicio de agua potable por la rotura de una cañería principal.

Las autoridades chilenas confirmaron además que se registraron varias réplicas menores luego del sismo principal y ordenaron evacuaciones preventivas en sectores vinculados a la actividad minera, entre ellos trabajadores de la Minera Zaldívar. También se reportaron desprendimientos y rodadas sobre la ruta que conecta Antofagasta con Calama. Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales ni daños estructurales graves.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que el fenómeno también logró percibirse en distintas ciudades de Brasil, especialmente en San Pablo y zonas cercanas. Especialistas de la Red Sismográfica Brasileña explicaron que la magnitud y profundidad del terremoto permitieron que las ondas sísmicas viajaran largas distancias, mientras que la composición sedimentaria del suelo paulista ayudó a amplificar las vibraciones, sobre todo en edificios altos y sectores elevados.

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