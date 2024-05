Video: Victoria Villaruel calló a Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

En medio de la Sesión Informativa Especial en el Senado, un tenso cruce entre la Vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Anabel Fernández Sagasti captó la atención de todos los presentes. Mientras el jefe de Gabinete, Martín Posse, brindaba detalles sobre la gestión de Javier Milei, la Vicepresidenta interrumpió y llamó al orden a la senadora mendocina.

El incidente ocurrió cuando Posse finalizaba la lectura del informe de gestión y respondía a las consultas de los senadores por rondas. Ante una pregunta de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sobre la Ruta 158, la Presidenta del Senado se dirigió a Fernández Sagasti con un mensaje contundente.

“Perdón senadora Fernández Sagasti, la escucho hasta acá…no me quiero imaginar el ministro (Posse). Tratemos de no cuchichear y no estar con los rumores constantemente, entiendo que quieran hablar pero no es el ámbito. Gracias”, expresó Villarruel, marcando su posición respecto a las interrupciones durante la sesión.

Tras el intercambio, las cámaras enfocaron a Villarruel, quien pareció recibir una respuesta de Fernández Sagasti, aunque solo devolvió gestos y miradas cómplices con Agustín Giustinian, secretario parlamentario del Senado.

El video: