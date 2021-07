Vecinos del distrito Cordón del Plata se congregaron frente a la Subcomisaria Domingo Alfredo Pérez. Pidieron medidas de seguridad para el distrito luego de hechos de inseguridad.

«Nosotros queremos que pongan una fecha para decirnos, que traigan cámaras, un móvil de Seguridad. Tiza pertenece al Cordón, y de acá que se vaya el móvil hasta Tiza acá (en la subcomisaría) no hay nadie. Nos gustaría que venga alguien y nos diga a nosotros en que fecha van a poner esas cosas, que el móvil venga, pero no por una semana o dos porque realmente lo necesitamos. Nos prometieron que iban a poner la salita las 24 horas y nos mintieron, nos dijeron que iban a poner cámaras en diferentes lugares, pero los problemas siguen pasando, cada vez hay más robo y no aguantamos más», comentaba un vecino mientras FM Popular transmitía en vivo a través de Facebook.

Durante el reclamo, vecinos recordaron la muerte de Alcides Chaira en octubre de 2019 quien perdio la vida en un violento hecho de inseguridad. Aquel día el joven oriundo de Cordón del Plata se dirigía a comprar a un kiosco de la zona y fue apuñalado. Murió minutos después en el Hospital Las Heras, producto de dos lesiones de arma blanca en su abdomen.