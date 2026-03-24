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INSÓLITO Y LAMENTABLE

VIDEO: una pareja se robó un inodoro de la terminal de San Carlos

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad. Desde Seguridad Ciudadana del municipio piden ayuda para encontrar a los responsables.

En las últimas, en San Carlos, se dio produjo un hecho tan insólito como lamentable: una pareja se robó un inodoro de la terminal de Eugenio Bustos, situación que fue registrada por las cámaras de seguridad.

Según puede verse en el video difundido por el área de Seguridad Ciudadana del municipio, la pareja salió de la terminal con el objeto sustraído dentro de una bolsa, con la que se subieron a un colectivo con destino al sur departamental.

De acuerdo a lo detallado desde el municipio, la pareja tomó el inodoro del baño de hombres.

En este contexto, desde el municipio hicieron la denuncia correspondiente y solicitó ayuda a los vecinos para poder dar con el paradero de los responsables. En ese sentido, cualquier información deberá ser informada al 911.

EL MOMENTO EN EL QUE LA PAREJA SE LLEVA EL INODORO

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Por: Redacción NDI

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