¡No alcanzó! Una mujer dio a luz en el ingreso del Hospital.Personal del Hospital Scaravelli debió asistir un parto en una camioneta, en el ingreso al nosocomio. Testigos del suceso y el Gerente Asistencial del Hospital, destacaron la labor de los profesionales que atendieron a la mujer y a su bebé.

Ocurrió este jueves, cuando una familia se dirgía al hospital para recibir a un nuevo integrante. Los tiempos de la naturaleza muchas veces no se pueden manejar y este fue el caso. Lo cierto es que otros pacientes que se encontraban fuera del Scaravelli filmaron la situación y destacaron el trabajo de enfermeros y médicos. «Fue un gran trabajo del doctor y su equipo», comentó Agostina, quien grabó las imagenes.

Por su parte el Dr Luis Lopez confrimó «Sí, fue asi, no alcanzó la mujer, llegó al estacionamiento y ahi lo tuvo. Salieron los médicos y los enfermeros a buscar a la mujer; el Dr. Valdivieso terminó ingresando al paciente a Neo para controlarlo, el bebé está bien y no hubo ningún problema en el nacimiento».

Afortunadamente, el bebé y su mamá se encuentran fuera de peligro y con una nueva anécdota con final feliz para compartir en familia.

Anteriormente Diario NDI, publicaba un caso muy parecido cuando María contaba cómo su nieta Belén nació sin atención médica en La Primavera, Tunuyán.

Lee la nota completa —> Tunuyán: el emocionante relato de María, quien cuenta como su nietita nació en su casa

«A la una y media de la tarde llega mi hija de la salita de La Primavera, que la había atendido la ginecóloga y le había dado turno para el 30. Llegó mi hija con un dolor muy grande en la cintura y le dije hija, acostate que puede ser frío lo que tengas». Minutos después Ramona dio a luz. «Mamá me parece que algo me está saliendo, me parece que estoy teniendo familia en la casa».

En ese momento María dio aviso a sus hijas Vanesa y Lucía quienes oficiaron de parteras, con la ayuda de otra vecina de profesión enfermera, quien fue la encargada de cortar el cordón umbilical. Lo cierto es que entre vecinos y familiares brindaron la atención primaria necesaria para que Ramona trajera al mundo a una niña, que horas después fue llamada Belén.