Search
Instagram Facebook Twitter
Captura de pantalla 2026-03-05 151307
MEDIO ORIENTE

Video: una ex virreina de la Vendimia quedó varada en Dubái por la guerra y pidió ayuda para volver

María de los Ángeles Escudero, virreina nacional de la Vendimia 1998, difundió un video en redes donde cuenta que no puede regresar al país.

El conflicto bélico que sacude Medio Oriente también impacta en mendocinos que se encuentran en esa región. Una ex virreina nacional de la Vendimia difundió un video en redes sociales para pedir ayuda luego de quedar varada en Dubái sin poder regresar a Argentina.

Se trata de María de los Ángeles Escudero, quien representó al departamento de Rivadavia en la Fiesta Nacional de la Vendimia de 1998. Según relató en su mensaje, se encuentra desde fines de junio en Dubái sin posibilidad de tomar un vuelo de regreso debido a las complicaciones que generó la guerra en la región.

La mendocina explicó que el conflicto —que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán— provocó alteraciones en la conectividad aérea y dejó a varios viajeros en una situación incierta.

María de los Ángeles Escudero

En el video que comenzó a circular en redes sociales, Escudero contó que no es la única afectada. Al menos 25 familias se encuentran en la misma situación, esperando una solución para poder regresar a Argentina mientras los vuelos internacionales siguen suspendidos o limitados.

“Estamos varados desde el sábado 28 y no tenemos respuestas”, expresó en el mensaje que rápidamente se viralizó.

Según detalló, intentaron gestionar asistencia a través del consulado y la embajada argentina, aunque hasta el momento no recibieron una alternativa concreta para retornar al país. Mientras tanto, los viajeros deben afrontar por su cuenta los gastos de alojamiento y permanencia en la ciudad.

En su testimonio también comparó la situación con la de ciudadanos de otros países que ya habrían sido evacuados o asistidos por sus gobiernos. “Hay gente de España y de Estados Unidos que ya se los llevaron. Nosotros seguimos acá esperando”, señaló.

Por ahora, la ex representante vendimial pidió que el video se difunda para visibilizar el problema. El objetivo es que las autoridades puedan intervenir y facilitar una solución para los argentinos que permanecen varados en Dubái en medio de la crisis internacional.

ETIQUETAS:

Medio OrienteDubaiVendimiaviralIsraelguerraredes socialeseeuu

+ Noticias

MEDIO ORIENTE

Video: una ex virreina de la Vendimia quedó varada en Dubái por la guerra y pidió ayuda para volver

Por: Redacción NDI

modificaciones legales

Mendoza avanza con reformas en Seguridad y Justicia para reducir el delito y acelerar procesos

Por: Redacción NDI

MENDOZA

Farmacias: adviertieron que el atraso de las obras sociales puede frenar la venta de medicamentos

Por: Redacción NDI

Diputados

Martín Aveiro pidió explicaciones por presuntas filtraciones de información sensible en el INDEC

Por: Redacción NDI

conmoción

Tunuyán: juicio para una abuela acusada de intentar vender a su nieto por $14 millones de pesos

Por: Redacción NDI

paritarias docentes

El SUTE aceptó la oferta del Gobierno y habrá aumento del 10% en el primer semestre

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter