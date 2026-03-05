Video: una ex virreina de la Vendimia quedó varada en Dubái por la guerra y pidió ayuda para volver

El conflicto bélico que sacude Medio Oriente también impacta en mendocinos que se encuentran en esa región. Una ex virreina nacional de la Vendimia difundió un video en redes sociales para pedir ayuda luego de quedar varada en Dubái sin poder regresar a Argentina.

Se trata de María de los Ángeles Escudero, quien representó al departamento de Rivadavia en la Fiesta Nacional de la Vendimia de 1998. Según relató en su mensaje, se encuentra desde fines de junio en Dubái sin posibilidad de tomar un vuelo de regreso debido a las complicaciones que generó la guerra en la región.

La mendocina explicó que el conflicto —que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán— provocó alteraciones en la conectividad aérea y dejó a varios viajeros en una situación incierta.

María de los Ángeles Escudero

En el video que comenzó a circular en redes sociales, Escudero contó que no es la única afectada. Al menos 25 familias se encuentran en la misma situación, esperando una solución para poder regresar a Argentina mientras los vuelos internacionales siguen suspendidos o limitados.

“Estamos varados desde el sábado 28 y no tenemos respuestas”, expresó en el mensaje que rápidamente se viralizó.

Según detalló, intentaron gestionar asistencia a través del consulado y la embajada argentina, aunque hasta el momento no recibieron una alternativa concreta para retornar al país. Mientras tanto, los viajeros deben afrontar por su cuenta los gastos de alojamiento y permanencia en la ciudad.

En su testimonio también comparó la situación con la de ciudadanos de otros países que ya habrían sido evacuados o asistidos por sus gobiernos. “Hay gente de España y de Estados Unidos que ya se los llevaron. Nosotros seguimos acá esperando”, señaló.

Por ahora, la ex representante vendimial pidió que el video se difunda para visibilizar el problema. El objetivo es que las autoridades puedan intervenir y facilitar una solución para los argentinos que permanecen varados en Dubái en medio de la crisis internacional.