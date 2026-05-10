Video: un partido de fútbol femenino en Tupungato terminó en una violenta pelea

En las últimas horas, un violento hecho tuvo lugar en el departamento de Tupungato, el cual sacudió el fútbol mendocino. Y es que, durante el desarrollo del encuentro entre San José y San Antonio torneo femenino de la Liga de Fútbol de Tupungato se dio una fuerte pelea dentro del campo de juego.

Varias imágenes comenzaron a circular y mostraron momentos de tensión entre las jugadoras, integrantes de los cuerpos técnicos y personas de la hinchada en medio de la fecha N°10 del campeonato local.

Todo habría comenzado con una discusión entre una jugadora y la terna arbitral tras una decisión de las autoridades de campo; lo que provocó golpes, empujones, corridas y gritos entre los presentes en la cancha tupungatina.

Según se ve en las imágenes difundidas por Última Palabra, grabados por público presente, casi todos los participantes quedaron involucrados en la disputa; hasta la propia jueza que quedó en medio de los incidentes al querer separar.

Situación que generó gritos, llantos e insultos; además de conmoción en todo el mundo del deporte mendocino. Por el momento no se han conocido sanciones oficiales, pero se espera una respuesta del Tribunal de Disciplina.