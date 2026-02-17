Video: un influencer de Brasil quedó shockeado por la limpieza de las calles de Mendoza

La limpieza urbana de la Ciudad de Mendoza volvió a captar atención, esta vez desde la mirada de un visitante extranjero. El influencer brasileño Viniciuz Scofield publicó en sus redes sociales un registro audiovisual en el que expresó su sorpresa por el estado de las calles céntricas y por la conducta cotidiana de quienes viven allí.

Durante una recorrida matutina por el microcentro, Scofield aseguró que le llamó la atención que “cada persona limpia su vereda a un nivel que la deja brillante”, sin esperar la intervención directa del municipio. En el video, el creador de contenido reflexionó: “No solamente disfrutan de la ciudad, hacen cosas por ella”, en referencia al compromiso vecinal que observó.

El influencer sostuvo que en el centro mendocino “no encontrás botellas plásticas ni papeles volando”, y utilizó una comparación gráfica para describir la escena: dijo que ver basura en la vía pública sería como “ver dólares volando por la ciudad”. Además, relató un episodio en el que un vecino le recriminó a un turista por arrojar un cigarrillo al suelo, lo que —según su interpretación— demuestra un fuerte sentido de cuidado del espacio público.

Las declaraciones del brasileño pusieron el foco tanto en el trabajo que realiza el municipio a través de los servicios de higiene urbana como en una práctica social arraigada en parte de la comunidad: el mantenimiento diario de las veredas por parte de los propios frentistas.

El video rápidamente circuló en redes sociales y generó comentarios de usuarios que coincidieron con la apreciación, mientras otros señalaron que la situación puede variar según la zona de la ciudad y el momento del día.