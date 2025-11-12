Video: un increíble tornado sorprendió en el límite de Mendoza

La tarde del lunes dejó una postal tan impactante como inusual: un tornado se formó en la zona del yacimiento Corcovo, en el límite entre Mendoza, Neuquén y La Pampa. El fenómeno natural fue grabado por trabajadores del área y las imágenes recorrieron el país en cuestión de horas, mostrando el embudo avanzando sobre un campo desolado bajo un cielo cubierto de nubes negras.

El registro, acompañado de un estruendo ensordecedor y un fuerte viento, generó sorpresa entre los usuarios de redes sociales, que compartieron videos y fotos del evento meteorológico. El tornado se produjo en el marco de una alerta amarilla por tormentas fuertes y caída de granizo, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para varias zonas de la Patagonia norte.

Según informó el organismo, la región venía atravesando varios días de inestabilidad climática, y en jornadas previas ya se habían registrado dos tornados en la provincia de Neuquén, uno de ellos en el yacimiento El Trapial. En ese caso, el SMN clasificó el episodio como un “tornado no supercelular”, una formación breve y poco habitual que puede originarse durante tormentas convectivas intensas.

Especialistas de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) explicaron que este tipo de fenómenos se diferencian de los llamados “torbellinos de polvo” o “diablos de arena”, más comunes en la región árida. Estos últimos, aunque visualmente similares, se producen en días soleados con alto calentamiento del suelo y carecen del poder destructivo de un tornado real.

El evento meteorológico reavivó el debate sobre el aumento de episodios extremos en zonas no acostumbradas a este tipo de tormentas. Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la vigilancia climática en toda la franja norte de la Patagonia, ante la posibilidad de nuevos focos de inestabilidad en los próximos días.

Un tornado en el corazón del desierto cuyano-patagónico: un recordatorio de que el clima en la región está cambiando, y que los fenómenos extremos ya no son exclusivos del norte del país.