Video: un conductor perdió el control del auto y terminó chocando un árbol en San Carlos

El municipio mostró este gran error por parte del conductor, pero se desconoce si le cobrarán algún tipo de multa

En las últimas horas, el área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Carlos publicó un video insólito. Y es que, un vecino se accidentó de forma inexplicable en pleno centro del departamento.

Según informaron, este hecho se dio el pasado jueves 27 cerca de las 18 entre las calles Ejército de Los Andes y San Martín. Por lo que se ve, el sujeto quiso salir de la calle Ejército de Los Andes y al doblar terminó perdiendo el control.

En ese momento, el auto negro se subió a la vereda y volteó un árbol que se encontraba allí. Todo a escasos metros de una reconocida casa de pintura que hay en el departamento de San Carlos.

