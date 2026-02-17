Search
Instagram Facebook Twitter
terminal de omnibus mendoza
mediodía

Video: un choque frente a la Terminal de Mendoza complicó el tránsito en pleno feriado de Carnaval

Un utilitario que trasladaba turistas y un auto protagonizaron un fuerte impacto este martes al mediodía. El hecho generó demoras en la zona.

Un accidente vial registrado este martes cerca de las 13 alteró la circulación en la Costanera, a la altura de la rotonda de calle Alem, frente a la Terminal de Ómnibus. Un Fiat Cronos y una trafic que transportaba turistas colisionaron en plena franja horaria de alto movimiento, en una jornada marcada por el flujo vehicular del feriado de Carnaval.

De acuerdo a la información preliminar, el choque se produjo en un punto neurálgico del tránsito urbano, lo que generó importantes demoras y largas filas de vehículos durante varios minutos. La presencia de colectivos, autos particulares y utilitarios en la zona complicó aún más la circulación.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas, lo que llevó alivio tanto a los ocupantes de los vehículos como a quienes transitaban por el lugar.

El siniestro obligó a reorganizar momentáneamente el tránsito en el sector hasta que los vehículos fueron retirados y la circulación comenzó a normalizarse. Mientras tanto, el episodio volvió a poner el foco en la complejidad vial de uno de los accesos más transitados de la ciudad, especialmente en fechas de alto movimiento turístico.

ETIQUETAS:

accidentevideoterminal de omnibus

+ Noticias

mediodía

Video: un choque frente a la Terminal de Mendoza complicó el tránsito en pleno feriado de Carnaval

Por: Redacción NDI

Los chacayes

Un robo millonario en el Manzano Histórico de Tunuyán dejó a una familia de turistas muy afectada

Por: Redacción NDI

El Gobierno le descontará el día a los estatales que adhieran al paro de la CGT

Por: Redacción NDI

cultura y promoción

Con mucho éxito, San Carlos vivió una nueva edición de “Vino Vivo”

Por: Redacción NDI

lamentable

Encontraron un cuerpo sin vida en el dique El Carrizal

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN

PAMI advirtió a jubilados sobre cobros indebidos en prestaciones médicas

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter