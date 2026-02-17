Video: un choque frente a la Terminal de Mendoza complicó el tránsito en pleno feriado de Carnaval

Un accidente vial registrado este martes cerca de las 13 alteró la circulación en la Costanera, a la altura de la rotonda de calle Alem, frente a la Terminal de Ómnibus. Un Fiat Cronos y una trafic que transportaba turistas colisionaron en plena franja horaria de alto movimiento, en una jornada marcada por el flujo vehicular del feriado de Carnaval.

De acuerdo a la información preliminar, el choque se produjo en un punto neurálgico del tránsito urbano, lo que generó importantes demoras y largas filas de vehículos durante varios minutos. La presencia de colectivos, autos particulares y utilitarios en la zona complicó aún más la circulación.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas, lo que llevó alivio tanto a los ocupantes de los vehículos como a quienes transitaban por el lugar.

El siniestro obligó a reorganizar momentáneamente el tránsito en el sector hasta que los vehículos fueron retirados y la circulación comenzó a normalizarse. Mientras tanto, el episodio volvió a poner el foco en la complejidad vial de uno de los accesos más transitados de la ciudad, especialmente en fechas de alto movimiento turístico.