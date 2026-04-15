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Video: un camión volcó en el paso a Chile y una persona quedó herida

El hecho se dio en las primeras horas de la mañana y provocó que el camionero fuera hospitalizado por heridas leves

En la mañana de este miércoles, un accidente vial tuvo lugar en la Ruta 7. Y es que, un camión protagonizó un vuelco muy grave en plena alta montaña, siendo en un tramo muy conocido por su complejidad y constantes incidentes.

Según informaron, el vehículo viajaba en dirección al paso a Chile cuando por motivos desconocidos perdió el control y volcó hasta caer a un barranco al costado de la ruta. Esto se dio en una zona conocida como Curva de Guido, un lugar donde se han dado diversos hecho de este tipo.

Pese a la gravedad del mismo, las consecuencias fueron menores respecto de los que se esperaba en un primer momento. Y es que las autoridades confirmaron que el conductor pudo saltar del vehículo y quedó con politraumatismo sin riesgo de vida.

Ante esto, el hombre fue hospitalizado y, por otro lado, se mantuvo la ruta abierta, aunque se pidió que circulen con extrema precaución. Esto especialmente por las condiciones climáticas y por los antecedentes de la misma zona.

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