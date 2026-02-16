VIDEO: un camión se hundió en medio de la calle tras el colapso de un colector cloacal en Maipú

Este domingo, un camión de grandes dimensiones quedó parcialmente hundido en calle Alsina, en el distrito de Luzuriaga -en Maipú– luego del colapso de un colector cloacal de Aysam que provocó el deterioro de la calzada tras una intensa lluvia registrada durante la mañana.

Ante este escenario, desde el Municipio confirmaron que se activaron tareas de emergencia en la zona, por lo que equipos municipales trabajan de manera coordinada con la empresa para garantizar la seguridad y avanzar en la reparación.

Foto: Gentileza.

De acuerdo a las versiones oficiales, la acumulación de agua producto de la tormenta habría sobrecargado el sistema cloacal y generado la inestabilidad del suelo, lo que derivó en un socavón que cedió bajo el peso del vehículo. Vecinos y automovilistas se vieron sorprendidos por la escena, mientras se desplegaban tareas de señalización en el sector afectado.

Desde la comuna explicaron además que, por cuestiones geográficas, gran parte de los colectores cloacales provinciales atraviesan el subsuelo del departamento y reciben descargas provenientes de Godoy Cruz y Luján de Cuyo, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura durante episodios de lluvias intensas. Por estas horas continúan los trabajos de evaluación de daños y reparación en la zona.