Las imágenes de una pequeña explicando por qué no quiere ir a la escuela se hicieron virales en las redes sociales. Muestran una realidad muy triste, que sufren muchos niños dentro y fuera de la escuela.

«Mi Dios que está pasando, no quería hacerlo público! Pero basta! Ella es mi sobrina y recibe bullying todos los días en la escuela! Tan solo tiene 6 añitos! Basta de bullying. Los niños también sufren, dice el breve mensaje de Mariela, la tía de una pequeña de Tupungato que no quiere asistir más a la escuela.

En los video puede verse como la mujer le pregunta por qué no quiere ir a la escuela y la niña responde «Porque no, porque me dicen gorda, gorda chancha, todo. No quiero ir ya estoy cansada, me tiene re harta». Los videos la muestran llorando de forma desconsolada.

