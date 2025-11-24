VIDEO: Show de Messi para que Inter Miami golee a Cincinnati y llegue a la final de Conferencia por primera vez en su historia

Lionel Messi parece tener una misión clara en lo que queda de año: darle a Inter Miami su primer título en la MLS. Y en eso está el crack argentino. Este domingo, con un gol y tres asistencias comandó a Las Garzas en la goleada ante Cincinnati por 4 a 0, resultado que les significó acceder a la final de Conferencia Este por primera vez en la corta historia del club rosa.

Tras dejar en el camino a Nashville SC, Inter Miami debía sortear el escollo que significaría Cincinnati. Con un rendimiento sólido desde el inicio, el equipo dirigido por Javier Mascherano fue construyendo su supremacía a través de la posesión de pelota, apoyada principalmente en la tarea de Rodrigo De Paul y Sergio Busquets. Messi, ante la ausencia de Luis Suárez -que estuvo en el banco de suplentes por decisión técnica- estuvo en el centro del ataque.

La superioridad de Inter Miami se plasmó en el marcador a los 19′ cuando La Pulga -de cabeza- anotó el 1 a 0 que le daba mayor tranquilidad a Las Garzas. Con la ventaja en su bolsillo, los rosas se soltaron y su juego fluyó todavía más. Para que eso fuera así, el Diez retrocedió en el campo para asociarse con los mediocampistas.

Ya desde un rol de constructor de juego, Messi movía los hilos de su equipo. Y ahí comenzó su show. Si bien tuvo alguna ocasión para volver a convertir, lo mejor del crack nacido Rosario se vio en su faceta de pasador. El primero en disfrutar de las asistencias del Capitán fue Mateo Silvetti, quien a los 57′ recibió una pared de La Pulga para luego rematar cruzado y poner el 2 a 0.

Apenas cinco minutos después, fue el ex Godoy Cruz Tadeo Allende quien se beneficiaría de los pases de Messi. Cuando iban 62′, recibió un pase filtrado que lo dejó cara a cara con el arquero rival. El ex jugador del Tomba ajustó su definición contra un palo para poner el 3 a 0.

A los 74′ la fórmula se volvería a repetir: Allende recibió un gran pase filtrado del Diez para convertir su segundo gol y el 4 a 0 definitivo.

Tras la victoria, Inter Miami accedió por primera vez en su historia a la final de Conferencia Este, donde deberá vencer al ganador del cruce entre Philadelphia Union y New York City para llegar a la gran final del torneo.