Vídeo: San Carlos escrachó a un joven que rompió el vidrio de un auto en La Consulta

El hecho se dio hace algunos días y todavía está siendo investigado por las autoridades de seguridad del departamento

En los últimos días, desde el área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Carlos hicieron público un video de la cámara de vigilancia. En el mismo se ve que un joven rompió el vidrio de un auto en el distrito de La Consulta.

El hecho se dio el pasado 6 de noviembre en las cercanías del parque distrital, donde está el memorial a la Guerra de Malvinas. Allí, un chico desconocido comenzó a jugar sin respeto en el tanque del monumento y luego salió corriendo.

Al momento de salir, se lo ve que estira el brazo haciendo el movimiento de tirar una piedra o algo, lo que provocó que se rompiera el vidrio de un auto que se encontraba estacionado. Por lo que el joven se dio a la fuga sin culpa.

Desde el municipio aseguraron que se están realizando las investigaciones correspondientes, pero por el momento no hay mayor información.

