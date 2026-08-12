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Video: Rescataron con vida a un bebé de dos meses tras 36 horas bajo los escombros

El pequeño Salomón fue encontrado junto a su padre entre los restos de un edificio de cinco pisos que colapsó en Cali, Colombia.

Un bebé de apenas dos meses y su papá fueron rescatados con vida después de permanecer 36 horas atrapados bajo los escombros de un edificio que se derrumbó en Cali, una de las ciudades afectadas por el terremoto registrado el pasado lunes. El pequeño, llamado Salomón, fue encontrado junto a su padre, Juan David, entre los restos de la estructura de cinco pisos.

El operativo de rescate contó con la participación de siete civiles que colaboraron en la búsqueda entre los escombros. Tras ser retirados del edificio, padre e hijo fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen estables y bajo observación médica.

Sin embargo, el rescate no puso fin a la preocupación de la familia. La madre del bebé, Valentina Vanegas, de 39 años, y su hermano Juan Vanegas, de 23, continúan desaparecidos desde el derrumbe de las Torres del Limonar, un complejo ubicado al sur de Cali.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona, familiares y vecinos mantienen la esperanza de encontrar con vida a quienes todavía permanecen bajo los restos del edificio. El rescate de Salomón y su papá renovó las expectativas de hallar a más sobrevivientes entre los escombros.

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