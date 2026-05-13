Video: quisieron robar un cartel de MendoTran, los captó una cámara de seguridad y terminaron detenidos

Dos hombres fueron aprehendidos en Guaymallén luego de intentar robar cartelería del sistema de transporte público MendoTran. El hecho delictivo fue frustrado gracias al seguimiento en tiempo real realizado por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

De acuerdo al reporte policial, el operativo se originó durante tareas de monitoreo preventivo en inmediaciones de calles Gomensoro y Sarmiento, donde operadores del Sistema de Videovigilancia detectaron a dos personas actuando de manera sospechosa sobre una estructura de señalización.

Según advirtieron desde el CEO, mientras uno de los hombres permanecía atento en actitud de vigilancia, el otro manipulaba la cartelería e intentaba desprenderla. Ante la situación, se coordinó de inmediato el desplazamiento de móviles policiales hacia la zona, mientras las cámaras continuaban con el seguimiento de ambos sospechosos.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y lograron interceptar a los dos hombres antes de que escaparan, frustrando la maniobra delictiva.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 25 y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, que además solicitó preservar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para incorporarlas a la investigación.

El momento de la detención