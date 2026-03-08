VIDEO: por un alud tras la tormenta cortaron la Ruta 7, ¿cuándo se normalizaría el tránsito?

Este sábado por la tarde, luego de las intensas lluvias que afectaron varias zonas de la provincia, se registró un corte en la Ruta Nacional 7 debido a la caída de material de arrastre y sedimentos sobre la calzada. El bloqueo se produjo minutos antes de las 18 a la altura del kilómetro 1108, en el sector conocido como Quebrada del 60, entre Potrerillos y Uspallata.

Según informaron desde Gendarmería Nacional, las precipitaciones provocaron el desprendimiento de material desde la montaña que terminó sobre la ruta, el cual se acumuló y obligó a interrumpir el tránsito en ese tramo del corredor internacional. En el lugar trabajan efectivos de esa fuerza junto con personal de la Policía de Mendoza para despejar la calzada y restablecer la circulación.

Ante este escenario, se dispusieron retenes en Uspallata para los vehículos que circulaban hacia la capital mendocina y también en la subida desde Potrerillos en dirección a la villa cordillerana. El corte abarca aproximadamente 500 metros del camino.

Si bien en un principio se especulaba con que el tránsito podría restablecerse cerca de las 20, la gran cantidad de sedimentos que cayeron sobre la ruta obligó a reforzar las tareas con más maquinaria, por lo que la interrupción se extendería al menos hasta las 2 de la madrugada.

Cabe destacar que, además, las autoridades indicaron que se realizarán relevamientos en complejos turísticos cercanos, como Pueblo del Río y Tierra Calma, con el objetivo de verificar que no haya personas afectadas por el temporal.

Mientras tanto, el paso internacional Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos, aunque el tránsito está condicionado por el corte en el sector afectado de la Ruta 7.