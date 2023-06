El peronista Guillermo Carmona denunció en sus redes sociales que su vehículo fue apedreado mientras se desplazaba por el acceso Este a la altura del Puente de Hierro en Guaymallén.

El precandidato a gobernador de la provincia de Mendoza, Guillermo Carmona, mostró en sus redes sociales cómo le destrozaron el auto a piedrazos en el acceso Este a la altura del Puente de Hierro en Guaymallén.

El referente peronista, que en las PASO del 11 de junio irán dentro de la interna del Frente Elegí, declaró que el incidente se dio mientras volvían de una actividad de campaña.

“Por suerte nadie salió lastimado. Vinimos a la comisaría 35 y nos encontramos con que no tenían móvil para ir hasta el lugar”, dijo el actual funcionario de la Cancillería.

“Esta situación que viven los mendocinos y mendocinas con la inseguridad no puede seguir ocurriendo. Los índices de delitos en Mendoza son bajos porque la gente no denuncia, no porque haya bajado el delito”, sentenció el precandidato peronista.